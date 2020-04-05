وزير التعليم : 578 ألف طالب أدوا الامتحانات الإلكترونية التجريبية اليوم

تمكنوا اليوم من الدخول على الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نحو 578 ألف طالب من الصف الأول الثانوي، تمكنوا اليوم من الدخول على الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية.

وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الاختبارات الالكترونية من داخل المنازل، مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.

واستكمل الوزير عبر حسابه علي الفيس بوك إن هناك 11 الفا فقط تعرضوا لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

وتوافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال اجهزة التابلت وبعض اجهزة المحمول و الكمبيوتر من داخل المنازل.

ويجري حاليا أداء الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية و التعليم لاستكمال الدراسة.

وأشار الوزير إلى أنه تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم، لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً.

ويبلغ اجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا بالصف الأول الثانوي 589 الف طالب.

الجدير بالذكر، أن هذا الامتحان هو تدريب للطلبة على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات او تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.