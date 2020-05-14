وزير التعليم : 2.5 مليون طالب قدموا المشروعات البحثية إلكترونيا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروعات البحثية التي قدمها طلاب صفوف النقل إلكترونيا بلغت نحو 880 ألف مشروع.

واستكمل الوزير خلال مداخلة تليفونية على قناة إكسترا نيوز إن متوسط أعداد الطلاب اللذين تقدموا بالمشروعات البحثية 3 طلاب للبحث الواحد بما يعادل 2.5 مليون طالب.

وأشار الوزير إلي أن باقي الطلاب قدمو المشروعات البحثية ورقيا، لافتا إلي أن الوزارة قررت مد فترة تلقي المشروعات البحثية ليوم 18 مايو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لتقديم مشروعاتهم البحثية.

وتقدم الوزير بالشكر للمعلمين والإداريين بالمدارس لنزولهم من منازلهم في تلك الظروف لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب.