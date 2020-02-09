سيـــاســة

وزير التعليم: 1.2 مليون عدد الزيارات لموقع بنك المعرفة في أول يوم دراسة بالترم الثاني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن عدد الزيارات اليوم الأحد، أول يوم دراسة بالترم الثاني لموقع بنك المعرفة المصري ارتفع الى 1.2مليون زيارة.
أحمد صبري 12:11 ص, الأثنين, 10 فبراير 20 12:11 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن عدد الزيارات اليوم الأحد، أول يوم دراسة بالترم الثاني لموقع بنك المعرفة المصري ارتفع الى 1.2 مليون زيارة، موضحا أن الطلاب أدركوا أن النظام الجديد للتعلم يحتاج للبحث والمعرفة وليس الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : “الامتحان في مصر مكنش مفاجأة في النظام القديم والطلاب في النظام الجديد أكتر ناس فهموا وأدركوا مايخدوه والسنة الجاية هنشوف دفعة ثانوية عامة مختلفة قلبا وقالبا وهتدخل الجامعة وهيبان الفرق”.

وأكد شوقي أن نسبة متوسط الأداء لدي طلاب الصف الثانوي وصلت لـ70% لكن لم ينحج إلا بين 20-30%.

وأوضح وزير التعليم أنه لايمكن رسوب بقية الطلاب معللا ذلك أنه لايمكن معاقبتهم على ذنب لم يقترفوه خلال أعوام دراستهم السابقة حيث أنهم لم يعتادوا على النظام الجديد.

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بقلم أحمد صبري

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