وزير التعليم يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوظائف القيادية

المال - خاص صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للوظائف القيادية بالوزارة. وأكد خيرى أن القرار الوزاري الذي يحمل رقم…

المال – خاص



صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للوظائف القيادية بالوزارة.

وأكد خيرى أن القرار الوزاري الذي يحمل رقم (19) يتضمن تشكيل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية كلٍ من (اللواء حسام نبيل إبراهيم رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة دينا على برعى مستشار الوزير لتطوير نظم الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور خالد عادل عبده استشاري إدارة، والدكتور محمد عمر أحمد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير)، بالإضافة إلى أعضاء احتياطيين، وهم (الدكتورة حنان جودة مستشار الوزير للتنمية المهنية وإعداد القيادات التربوية، والمهندس أحمد ضاهر محمد أستاذ بكلية الحاسبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

ويشمل القرار اختصاص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية (الدرجة الممتازة، والدرجة العالية ودرجة مدير عام)، والنظر في الاختيار من بين المتقدمين، وتقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.

ويتضمن القرار أيضًا أن للجنة الحق في الاستعانة بالجهات المعنية بحسب الأحوال للتأكد من توافر صفات النزاهة في المرشحين، أو بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما يشمل القرار تشكيل أمانة فنية للجنة وهم (وليد فؤاد المناخلى مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات أمينًا، وعضوان فنيان من الإدارة العامة لشئون المديريات، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.