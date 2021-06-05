وزير التعليم يوضح كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة

مؤكدا أن تصحيح الامتحانات سيكون إلكترونيا بما يضمن عدم وجود عنصر بشري تحقيقًا للعدالة

عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.

وأكد شوقي أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بالمنهجية الجديدة التي تعتمد على الفهم والاستيعاب، وسيكون تصحيح الامتحانات إلكتروني بما يضمن عدم وجود عنصر بشري تحقيقًا للعدالة.

واستعرض الوزير تطوير التعليم في المرحلة الثانوية (نظام التقييم الجديد)، والذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2018/2019.

ولفت الوزير إلي أن الدولة بدأت في تطبيق منظومة جديدة، والتي تم اختزالها من قبل الكثيرين بأنها “منظومة التابلت”.

وأوضح الوزير أن تطوير الثانوية العامة في الأساس هدفه قياس مخرجات التعليم من خلال إجراء امتحانات لقياس مدى استيعابهم الطلاب وفهمهم للمناهج الدراسية بدلا من عملية الحفظ والتلقين.

وشرح الوزير طريقة التقييم الجديدة والتي عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية بشكل يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضًلا عن إتاحة جهاز “تابلت” لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر متعددة.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتي منها “بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)”.

وقال إن جميع الوسائل التعليمية المتاحة توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

الوزير يحدد طريقة الامتحان ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين:

تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف تؤدي الامتحانات بشكل ورقي فقط.

سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

شكل الأسئلة وزمن الامتحان:

جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).

سيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.

سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.

سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.

مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي.

مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.

وأكد الوزير أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

التشعيب والتحسين في الثانوية العامة

وتطرق شوقي ، خلال المؤتمر للتشعيب والتحسين في المرحلة الثانوية (للعام الدراسي 2021/2022.

الطلاب بالثانوية العامة 2021/2022 سوف تظل على النظام الحالي.

الدفعات التالية ستكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

انتهاء العمل بالتشعيب من “علمي” إلى “علمي علوم” و”علمي رياضة” بداية من العام الدراسي 2022/2023.

سيتم إعادة توزيع خريطة المناهج كي تتناسب مع هذا القرار.

تخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.

امتحانات هذا العام ستكون دور أول ودور ثاني فقط.

أي طالب مصاب بكورونا خلال فترة الامتحانات في دور يوليو سيكون له الحق في الدخول للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

وأعلن شوقي عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي تعقد خلال الفترة من 10/7/2021، وتستمر حتى 2/8/2021.

وتبدأ امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، خلال الفترة من 11/7/2021 وتستمر حتى 5/8/2021، وتبدأ الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين في الفترة من 11/7/2021 وتستمر حتى 3/8/2021.

كما تناول الوزير الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده خلال الفترة من 21/6/2021 وحتي 28/6/2021.

وقال إن الطلاب يؤدون الامتحان يوم واحد من المدرسة ويتم استكمال باقي الامتحانات من المنزل ، موضحا أهداف عقد الامتحان التجريبي فيما يلي.