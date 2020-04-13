اتصالات وتكنولوجيا

وزير التعليم يوضح طريقة الحصول على أكواد المنصات الرقمية للطلاب

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحته علي الفيس بوك جدولا يوضح الأكواد المختلفة للتعامل مع المنصات الرقمية التي أتاحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم خلال تعطيل الدراسة بسبب تدابير فيروس كورونا. واشار الوزير إلي أن…

جهاد سالم 10:43 م, الأثنين, 13 أبريل 20 10:43 م, الأثنين, 13 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحته علي الفيس بوك جدولا يوضح الأكواد المختلفة للتعامل مع المنصات الرقمية التي أتاحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم خلال تعطيل الدراسة بسبب تدابير فيروس كورونا.

واشار الوزير إلي أن كل الطلاب يحتاجون للحصول علي “رقم تعريفي” (Identity ID) أو يسمي أحيانا “كود الطالب”، وكذلك لإنشاء حساب علي منصة Edmodo ليس فقط من أجل المشروعات البحثية ولكن لانها ستكون منصة رئيسية للتعلم في السنوات القادمة.

ومن الجدير بالذكر ان “كود الفصل” يشار اليه أيضا “رمز الفصل” بنفس المعني.

“كود جلسة الاختبار” خاص بالطلاب في المرحلة الثانوية اللذين يمتحنون إلكترونيا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223162904045620&id=1373090814?sfnsn=scwspmo&extid=3dBs2MgTgfp00ieI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223162904045620&id=1373090814?sfnsn=scwspmo&extid=3dBs2MgTgfp00ieI
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً