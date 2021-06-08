وزير التعليم يوضح سبب إلزام الطلاب كتابة الإجابة على بابل شيت (فيديو)

أوضح شوقي أن معظم أسئلة الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد ولن تأخذ وقتا في الإجابة عليها.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن الامتحان التجريبي القادم لشكل امتحانات الثانوية العامة سيكون البروفة الأخيرة، حيث أن الطالب سيحصل على ورقة بها أسئلة ومعها بابل شيت لوضع الإجابات بها ومعه التابلت الخاص به .

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أنه إلزامي على الطالب كتابة إسمه على البابل شيت وأخذ الكود من ورقة الأسئلة لفتح الامتحان على التابلت لبدء الإجابة عن أسئلة الامتحانات .

وأضاف وزير التعليم أن معظم أسئلة الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد ولن تأخذ وقتا في الإجابة عليها ، وستتم تجربة الازدواجية بين الامتحانات الإلكترونية والورقية معا قبل الامتحان النهائي ، حيث أن الإجابة الورقية إلزامية و الإلكترونية اختيارية .

وأكد شوقي أن مصر مستمرة في العملية التعليمية ومقبلة على إتمام إجراء الامتحانات رغم جائحة كورونا ، وذلك على الرغم من تخوفات البعض ، قائلا : سمعنا تخوفات كثيرة من عناصر التكنولوجيا واحتمالية فشل منظومة التابلت أو انقطاع التيار الكهربائي أثناء امتحانات الثانوية .

وأوضح وزير التعليم أنه بناء على ذلك نقول للطالب اكتب إجاباتك التي وضعتها على التابلت في البابل شيت أيضا حتى تكون في أمان حال حدوث أي عطل بالتابلت أثناء الامتحان .