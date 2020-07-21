وزير التعليم يوضح اختلافات امتحان الثانوية العامة في العام المقبل

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الفروقات بين نظام امتحانات الثانوية العامة التي يتم تطبيقها حاليًّا، وامتحانات العام المقبل.

وقال الوزير إن نظام الثانوية العامة الجديدة، التي سيتم تطبيقها العام الدراسي المقبل 2020- 2021، يهدف لتغير ثقافة التعلم إلى الفهم وليس الحفظ.

وشدد الوزير على أهمية التفريق بين الهدف من النظام الجديد والآليات المستخدمة، وعدم اعتبار النظام الجديد بمثابة تحول للامتحانات الإلكترونية بديلًا عن الورقية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية webex meeting، إنه تم العام الحالي الانتهاء بالعمل بنظام الثانوية العامة الحالي.

واستكمل شوقي أن امتحانات الثانوية العامة في العام المقبل ستتم طبقًا لنظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على قياس الفهم، سواء إلكترونيًّا أو ورقيًّا.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب الراسبين في الثانوية العامة، العام الحالي، سيتم اختبارهم ورقيًّا، وليس باستخدام التابلت ولن يتم تسليمهم أجهزة، فيما سيتم الامتحان بنظام التقييم نفسه.

واستكمل أن من سيؤدون الامتحانات باستخدام التابلت هم المنقولون من الصف الثاني الثانوي.

وأكد الوزير أنه لا مجال للثانوية التراكمية، كما يثار، ولا إمكانية في الوقت الراهن.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق نظام الثانوية التراكمية يحتاج إلى تعديل تشريعي. وفي حال إجراء ذلك سينطبق على الطلاب الجدد بالصف الأول الثانوي عقب التعديل التشريعي.