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وزير التعليم يوجه رسالة للأهالي.. ويؤكد: الامتحانات التجريبية غاية في الأهمية (فيديو)

شوقي قال إن محور النقاش كان على التراكمية في حساب المجموع العام
محمد مجدي 10:50 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 10:50 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يريد أن يوضح للناس حقيقة ما يثار بأن مجلس الشيوخ يرفض قانون الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون بهذا الاسم.

وأضاف شوقي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب أن ما تم مناقشته في مجلس الشيوخ هو قانون التعليم الصادر بتاريخ 1981، متابعا: “كنا مقدمين تعديلات في مادة واحدة تعود على المستقبل ولا تعود على الآونة اللي إحنا فيها خالص، وتمت مناقشات قيمة جدًا”.

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وأكد شوقي أنه كانت هناك بعض التحفظات لدى بعض القانونيين في مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة التعليم بالمجلس عن أمور خاصة بدستوريتها، وتقرر التعامل معها ومناقشتها في وقت آخر.

وأوضح شوقي أن محور النقاش كان على التراكمية في حساب المجموع العام، وهذا ليس له علاقة بالوقت الحالي، مشيرا إلى أن نظام الامتحانات في القانون الحالي من سلطة الوزير المختص مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بموافقة الحكومة.

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واكد وزير التعليم أهمية الامتحانات التجريبية، قائلاً: “ياريت الأمور القانونية تكون بين الوزارة والدولة ومجلس النواب، وأقول للأهالي لا يقرأوا غير ما نعلنه”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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