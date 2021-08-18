وزير التعليم يهنئ طلاب الثانوية فى اجتماع الحكومة ويُعلن : تحويل 582 طالبا للنيابة العامة للغش

واصفاً هذه الدفعة من الخريجين بالدفعة التاريخية، متمنياً لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، وقدم الشكر لجميع المشاركين والقائمين على إتمام عقد امتحانات الثانوية لهذا العام على أكمل وجه

قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول نتائج امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.

واستهل شوقي عرضه بتقديم التهنئة للطلاب الذين أنهوا مرحلة تعليمهم الثانوية بنجاح، واصفاً هذه الدفعة من الخريجين بالدفعة التاريخية، متمنياً لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، وقدم الشكر لجميع المشاركين والقائمين على إتمام عقد امتحانات الثانوية لهذا العام على أكمل وجه.

وأشار وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الغش والتسريب، إلى أنه تم معاقبة وحرمان الطلاب الذين قاموا بهذه المخالفات، وتحويل 582 طالبا للنيابة العامة في هذا الصدد.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة الثانوية العامة منذ عام 2017، حيث تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلاً من استرجاع المعلومات.

ولفت إلى أنه تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية بمواصفات عالمية، وإجراء العديد من الامتحانات التجريبية للطلاب، وتطبيق تصحيح إلكتروني للامتحانات دون الاعتماد على العنصر البشرى، وتم ذلك بواسطة حوالى 400 من رجال التعليم بدلاً من حوالى 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم العمل على تعميق استخدام التكنولوجيا، من خلال تطوير البنية التحتية في المدارس، واستخدام “التابلت” كوسيلة اطلاع وتعلم من المصادر الرقمية الإضافية، إلى جانب بناء مصادر للتعلم كالقنوات التعليمية التليفزيونية، والبث المباشر ، فضلاً عن بنك المعرفة المصري، وحصص مصر.

ونوه في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشتركين على قناة مدرستنا وصل إلى أكثر من 60 ألف مشترك، وحققت مشاهدات القناة أكثر من مليون مشاهدة، و المشاهدات لمحتوى فيديوهات حصص مصر سجلت نحو 1.4 مليون مشاهدة بإجمالي عدد ساعات تعلم وصلت إلى أكثر من 107 آلاف ساعة.

كما سجلت عدد المشاهدات للدليل الدراسي “المرحلة الثانوية” من خلال بنك المعرفة المصري أكثر من 417 مليون مشاهدة، وسجلت المشاهدات للمواد الرقمية أكثر من 94 مليون مشاهدة، وتم عقد نحو 52 مليون جلسة عبر بنك المعرفة المصري.

وتناول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال العرض إحصاء لعدد الحاضرين والناجحين والنسبة المئوية للنجاح، لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق العام الواحد، موضحاً أن نسبة النجاح لهذا العام وصلت إلى 74%، واستعرض مقارنة لنسب النجاح حسب الشعبة مقارنة بالعام السابق، وتفصيلاً لفئات المجموع لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.