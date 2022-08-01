وزير التعليم ينفي اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الحالي. ونفى وزير التربية والتعليم، منذ قليل عبر صفحته على فيس بوك، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وقال الوزير: كل ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية التي تدَّعي المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير- لا أساس له من الصحة. واستكمل شوقي أن الوزارة تهيب بمحرِّري التعليم عدم التطرق إلى هذا.

وأشار الوزير إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سبق وأعلن عنه بوضوح؛ وهو قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس الحالي؛ أي من 1 إلى 7 أغسطس.

وقال الوزير: لا داعي لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقًا (من أجل التريند والترافيك) مما يثير قلق أولياء الأمور.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين خاضوا الامتحانات يبلغ، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبًا؛ منهم 268 ألفًا و897 طالبًا بالشعبة الأدبية، و338 ألفًا و882 طالبًا بالشعبة العلمية (علوم)، بالإضافة إلى 100 ألف و213 طالبًا بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدى الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيًّا بنظام البابل شيت، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد.

يُذكر أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة عقب إعلانها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي: http://emis.gov.eg