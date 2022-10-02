وزير التعليم ينعى طالبة كرداسة ويحيل المسئولين للمساءلة القانونية والتأديبية

نعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفاة طالبة مدرسة المعتمدية بإدارة كرداسة التعليمية.

وتقدم الوزير جميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة “م.م.م” والتي توفت في واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي أسفر عن إصابة 15 حالة أخرى.

وقرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الوزير، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاته بالتقارير في أسرع وقت ممكن.