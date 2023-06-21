وزير التعليم يناقش مع محافظ جنوب سيناء مشروعات في المحافظة

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء أ.ح خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

رضا حجازى وزير التربية والتعليم

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير باللواء المحافظ ، مثمنا جهوده فى تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

ومن جهته، أكد اللواء خالد فودة على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى مع اللواء خالد فودة خطة الإنتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023.

كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية لها مرة أخرى وإدخالها في مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ .

كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء و رأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي المقبل

وتم أيضا بحث دراسة زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة بمدارس الوديان بمحافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمي للفتيات.