وزير التعليم يناقش خطة الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2022-2023

اجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع قيادات الوزارة، وناقش الاجتماع آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.

وأكد حجازى، على أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

التعليم تسعي للاهتمام بكافة الأنشطة المدرسية

وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد حجازي أن الوزارة تسعى للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

وقال حجازي إن الوزارة تستهدف أن يلحق الطلاب بركب التطور العالمي في كل المناحي العلمية، والثقافية، والفنية.

واستكمل حجازي أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم.

فضلا عن اكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم ، وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، و تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.

وأكد حجازى على أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين.

وذلك من أجل استيعاب أفضل للطلاب، إلى جانب إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة.

حجازي : تخصيص يوم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية أسبوعيًا بالتناوب

وشدد الوزير علي ضرورة أن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب.

وذلك في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة.

وأكد الوزير أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

تكليف مديري مدريات القاهرة والجيزة بإعداد نموذج تطبيق النشاط المدرسي

وكلف الوزير مديري مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومديري عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية بإعداد نموذج لتطبيق النشاط في المدارس.

وذلك بما يسمح بتعميمه على كافة مدارس الجمهورية وفق إمكانيات وطبيعة كل مدرسة.

ووجه حجازى بضرورة تنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية.

وكذلك توظيف الأنشطة للتوعية بقضية التغيرات المناخية، استعدادًا لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وزير التعليم يناقش آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية

حضر الاجتماع الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

بالإضافة إلي محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ومنى مصطفى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية، والدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

وكذلك عبير عدلي مدير عام تنمية مادة التربية الموسيقية، وأحمد شعبان مدير إدارة شرق مدينة نصر.

وإيمان كمال موجة عام التربية الرياضية بمديرية التعليم بالقاهرة، ونبيلة فتحي مدير إدارة الخدمات التربوية بالقاهرة الجديدة.