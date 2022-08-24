وزير التعليم يناقش استعدادات العام الدراسي 2022-2023 مع قيادات مطروح

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماعًا مع قيادات التعليم محافظة مطروح بديوان عام المحافظة.

وتابع الوزير، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، الاستعدادات لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالدولة، بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم؛ لاستكمال مسيرة تطوير التعليم.

وأكد حجازي أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

وشدد الوزير على أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسى القادم وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي.

وكذلك سد العجز في إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة 30 ألف معلم، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس مع وضع الجداول الزمنية للتدريس.

كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ودعا وزير التربية والتعليم إلى التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية ومدى التطوير التعليمى بها والإعلان عنها تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب بما تتيحه من مواد تعليمية مهمة وميسرة للطلاب.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير.

بالإضافة إلى وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ومديري الإدارات التعليمية بمطروح.