وزير التعليم يكشف مصير أبناء الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استثناء الطلاب من أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من قواعد التحويلات بين المدارس ونقلهم مباشرة لمدارس العاصمة.

وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن الوزارة اعتمدت نظام التحويلات الإلكترونية واستبعاد العنصر البشري من التحويلات بين المدارس لمنع استغلال أي طالب أو ولي أمر.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يتم تقليل العنصر البشري وتحديد دوره في عملية تحويل الطلاب للمدارس، فلن يكون هناك أي استغلال لأي طالب أو أي ولي أمر في عملية التحويل في المدارس.

وفي وقت سابق، تحدث الوزير عن كيفية وضع امتحانات شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى كيفية تصحيح الامتحانات هذا العام الدراسي 2022-2023.