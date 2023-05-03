وزير التعليم يكشف عن نسب توزيع مستويات الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب توزيع مستويات الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشار الوزير إلي أن الاسئلة ستكون مقسمة بواقعة30%، للعمليات البسيطة، و40% للعمليات المتوسطة و30% للعمليات العليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023،

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة.

كما أعلن الوزير عن عدد ونوع الاسئلة في كل مادة دراسية ، كما هو موضح في الجدول التالي :