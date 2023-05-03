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وزير التعليم يكشف عن نسب توزيع مستويات الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023

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وزير التعليم يكشف عن نسب توزيع مستويات الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023
جهاد سالم

جهاد سالم

8:57 م, الأربعاء, 3 مايو 23

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب توزيع مستويات الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشار الوزير إلي أن الاسئلة ستكون مقسمة بواقعة30%، للعمليات البسيطة، و40% للعمليات المتوسطة و30% للعمليات العليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023،

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة.

كما أعلن الوزير عن عدد ونوع الاسئلة في كل مادة دراسية ، كما هو موضح في الجدول التالي :

جريدة المال
جهاد سالم

جهاد سالم

8:57 م, الأربعاء, 3 مايو 23