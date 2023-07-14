وزير التعليم يكشف طريقة وضع امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، يتم سحبها من بنوك الأسئلة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ولا تقوم لجنة بوضع الامتحانات بالكامل

وأضاف – في تصريحات -: بعد سحب الأسئلة يتم مراجعة دقتها ويكون التصحيح إلكترونيا بالكامل، سواء لأوراق “البابل شيت” وورقة الأسئلة المقالية وحتى رقم الجلوس يتم تظليل مكانه بحيث يتم قراءته إلكترونيا.

وأوضح الوزير أن لجنة مكونة من 10خبراء تقوم بمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح، أما تصحيح ورقة الأسئلة المقالية فيتم بواسطة 2 معلمين عبر أجهزة التابلت وفي حالة الخلاف بينهما في نصف درجة يتم احتساب النصف درجة الأعلى للطالب أما في حالة الاختلاف فيما هو أكبر من نصف درجة يتم الاستعانة بمعلم ثالث لحسم درجة الطالب

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2022-2023 ، ورافقه الدكتور رمضان محمد رمضان المساعد للتقييم ونظم الامتحانات.