وزير التعليم يكشف تفاصيل مخطط لإتاحة الكتب الخارجية مجانًا للجميع

سمر السيدقال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إن زيادة الكثافة الطلابية الحالية ترجع إلى تفاقم للزيادة السكانية.وأشار شوقي خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية الثلاثاء، إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تتضمن إتاحة الكتب الخارجية مجانا للجميع.وأضاف أن عملية التطوير الأساسي

سمر السيد

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إن زيادة الكثافة الطلابية الحالية ترجع إلى تفاقم للزيادة السكانية.

وأشار شوقي خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية الثلاثاء، إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تتضمن إتاحة الكتب الخارجية مجانا للجميع.

وأضاف أن عملية التطوير الأساسي في نظام التعليم تعتمد على استبدال نظام التقييم الأوحد المتمثل في امتحان الثانوية العامة بنظام تقييم معدل خلال سنوات المرحلة الثانوية مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع المعلومات إلى أسئلة تقيس مدى الفهم والقدرة على حل المشكلات.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن فصل معلم الفصل عن وضع أو تصحيح الامتحانات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لاسيما في مرحلة الثانوية العامة، خاصة وأن الدروس الخصوصية تكلف الآباء حوالي 20 مليار جنيه سنويا.



