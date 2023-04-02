وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة بـ«شكل منضبط»

استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط.

جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة.

وكذلك الدكتورة منى عبد العاطي وكيل اللجنة، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، وبحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة.

ومن جانب الوزارة شارك الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ووليد ماهر مستشار الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وأكد حجازى حرص الوزارة على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية.

الوزير: تدريب أكثر من 45 الف معلم على إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

كما استعرض الوزير أعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج “أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم لطلاب المرحلة الثانوية”.

ولفت إلي انه تم تدريب 5 آلاف معلم من معلمي المرحلة الثانوية على المستوى المركزي و 40 ألف و 939 معلم على مستوى المحافظات علي إعداد اسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

كما استعرض الوزير أيضا اجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتى تتم من خلال عدة محاور، والتي تتضمن الورقة الامتحانية.

حيث تم تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% “mcQ” وجزء مقالي لا يتعدي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما تم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40 % للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

كما كشف الوزير عن الاجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب.

وضع أكثر من باركود على البابا شئت لإثبات ورقة الطالب

ونوه الي انه تم وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب.

واضاف حجازي أنه عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.

وفي إطار متصل، قال الوزير إنه تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، بجانب طرح نموذج استرشادي لامتحانات مواد الصف الثالث الثانوي العام على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات.

كما تم مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الاعداد لكافة الطلاب.

وفيما يتعلق بإجراءات مكافحة الغش، فأكد الوزير أنه تم صدور قرارا بوقف أي تحويلات وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة.

وزير التعليم يستعرض الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023

وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمحاربة الغش في الامتحانات وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا.

وأضاف حجازي أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات المشددة لضمان دخول الطلاب اللجان دون أي وسائل مساعدة للغش.

فضلا عن تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، مؤكدا أن الهدف من هذه الاجراءات ضمان انضباط سير الامتحانات.

الوزير: الاستعانة ب 2 مصححين للأسئلة المقالية

وفيما يخص أعمال تصحيح الامتحانات، فأشار الوزير إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية.

وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال.

وذلك ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

كما سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، فضلا عن اجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، واستعراض رؤية الوزارة بشأنها، من بينها رؤية الوزير فى عودة وانتظام العملية التعليمية، كذلك ضوابط وآليات مجموعات الدعم.

وأشاد أعضاء اللجنة بمجموعات الدعم التي تم تعميمها في مختلف المديريات التعليمية.

وأكد حجازي أن الوزارة تبذل جهودا مختلفة على مستوى المديريات التعليمية لتفعيل مجموعات الدعم وتوسيع نطاقها بالمدارس فى كل المحافظات.