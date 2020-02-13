وزير التعليم يكرم 5 معلمين من مصر وفلسطين والكويت كينيا ونيجيريا

وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"

كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولى، عددًا من المعلمين وقيادات المدارس المتميزين، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر “تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي”.

وكرم الوزير كلا من حنان حروب من فلسطين، وإيمان دياب من مصر، وسلوى العازمى من الكويت، وعبدالقادر إسماعيل من كينيا، واديسانيا ابينوبا نيجيريا.

وأكد الوزير أن المعلم صاحب رسالة ووظيفته غير تقليدية، موجهًا الشكر لمديري المدارس الذين يمثلون نماذج رائعة.

وفى جلسة بعنوان “كيفية تعزيز التعلم: الدور الفعال للمعلمين وقيادات المدارس فى المستوى الأساسي”، تحدث حسين إبراهيم الحمادى وزير التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن المعلم فى الإمارات.

وقال وزير التعليم الإماراتي، إن بلاده تهتم بتطوير مهارات وجدارات المعلم ،كما تهتم بترخيص مزاولة المهنة للمعلم وفق معايير محددة، وتقيم مهارات المعلمين ومنها تمتعهم بثقافة التسامح، كما تم إنشاء مراكز تدريب ورفع كفاءات المعلمين.

ومن جهته، استعرض غابرييل ماثينجى نائب مدير لجنة خدمة المعلمين بكينيا، عملية تطوير المعلمين من خلال التعاون مع نقابة المعلمين لتحسين الأداء.

وذكر إن كينيا ركزت على تطوير الإدارة المدرسية وأصبح لديها تقييم لأداء المدرس والإدارة ، فضلا عن تطوير معايير الأداء المرغوب فيه من المدرس.

واستعرضت نينى فاتو ديالو الأمين العام لوزارة التعليم الوطني ومحو الأمية بغينيا، تجربة المناهج القائمة على المجتمع وتأثيرها من خلال العلاقة بين المنزل والمدرسة، وكذلك تجربة إعداد الأطفال لمواجهة التحديات والقدرة على حل المشكلات.

ومن جانبه قال الدكتور حسام زمان رئيس لجنة تقييم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، إن بلاده دمجت كل المؤسسات مثل لجنة تدريب المعلمين والتدريب في لجنة واحدة فى البرنامج الوطني لبناء التعلم.

وأشار إلى اهتمام السعودية بدور المعلم فى تطوير أداء الطالب من خلال أنشطة عملية، مؤكدًا دور القيادة المدرسية، وتبادل الخبرات.

ولفت الدكتور أغستين بوريس المدير الإقليمي لمؤسسة فاركى إلى أنه تم إعداد برنامج لتدريب مديري المدارس وتحديد ما تحتاجه مدارسهم.

وأكد أهمية التواصل بينهم لتبادل الخبرات والتجارب، والسماح لهم بتكوين شبكة من التواصل الفعال والسريع لما لها من تأثير إيجابي، بالإضافة إلي الاهتمام بالقيم فى التعليم.