وزير التعليم يكرم 4 طلاب تابعين لمدارس 30 يونيو لتفوقهم على مستوى العالم

كرّم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم 4 طلاب من مدرسة البشاير الدولية المتكاملة التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو، لتفوقهم وتميزهم الدراسي على مستوى الجمهورية والعالم.

وهنأ الوزير كلا من (زياد سامح محمد النجار) الحاصل على المركز الأول علي العالم في المستوى الرفيع فى مادة الرياضيات، والطالبة (حلا محمد درويش محمد حمص) الحاصلة على المركز الأول علي القاهرة في المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء.

كما هنأ الطالبة (منة الله محمد عبد البديع) الحاصلة على المركز الأول علي العالم في المستوى الرفيع فى مادة اللغة العربية، والطالب (عمر احمد محمد صديق) الحاصل على المركز الأول علي الجمهورية في المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء، اللذان تسلم عنهما التكريم عادل فاروق خفاجة مدير المدرسة نظرا لأدائهم الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن مدارس 30 يونيو تحظى باهتمام بالغ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية بها، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لدعم وتطوير مدارس ٣٠ يونيو وأن تظل برونقها وتحافظ على نجاحها.

ووجه حجازي بإعفاء الطلاب المكرمين من المصاريف الدراسية للمواد الدراسية المتفوقين بها، كما شكر المُعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمدارس 30 يونيو الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل تربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية، مما أثمر عن النتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب الذين يتم تكريمهم اليوم، وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى العالم وعلى مستوى الجمهورية كمدارس دولية مصرية.

وأجرى الوزير حوارا مع الطلاب عن أمالهم وطموحاتهم التي يسعون إلى تحقيقها، مشيدًا بطلاب المدرسة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق وتنمية ما لديهم من مواهب وإبداعات ، وذلك بحضور هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير عام مجموعة مدارس 30 يونيو، وعادل فاروق خفاجة مدير المدرسة.