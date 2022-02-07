وزير التعليم يكرم معلمة الدقهلية ويشيد بدورها

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذة وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي تعرضت للاعتداء من قِبل أولياء أمور الطالبات لحرصها الدائم على منع ظاهرة الغش خلال الامتحانات.

وأعربت المعلمة وداد حمدي عن سعادتها لتكريمها من قِبل الدكتور طارق شوقي داخل وزارة التربية والتعليم الفني.

وأشارت، خلال اللقاء، إلى أن ما قامت به واجب على كل معلم، حيث إنها اعتادت اتباع أخلاقيات المهنة منذ التحاقها بالعمل مدرّسة.

وعن سؤال الدكتور شوقي لها عن رأيها للقضاء على حالات الغش، أجابت أنه من الضروري اتباع إجراء بمنع تواجد أي ازدحام أمام المدارس، خاصة في فترات الامتحانات مما يؤثر سلبًا على انضباط عملية الامتحانات داخل أسوار المدارس.

واختتمت برسالة لكل ولي أمر: “ازرع جوة ابنك اجتهد وذاكر واعمل اللي عليك وبلاش تبص للدرجة هتوصل لتحقيق حلمك بدون غش”.

وأهدى الدكتور طارق شوقي شهادة تقدير للأستاذة وداد حمدي؛ تكريمًا لها على تفانيها في العمل.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الوزير بإلقاء الضوء علي النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بكل إيجابية في عملهم.

وأعرب شوقي عن سعادته بنموذج المعلمة صاحبة الضمير الذي لا يتأثر بكل الظروف وتتمسك بالمُثل وتضحي من أجلها.