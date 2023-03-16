وزير التعليم يفتتح مدرسة «فتح الله الدولية» للتكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية (صور)

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمصر، والقبطان علاء فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة فتح الله، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، والتي تتسم بيئة التعلم فيها بأنها خضراء ورقمية وذكية.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب حازم بدر الدين نائب قائد المنطة الشمالية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مارجريت سانشو نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جريجوري نائب رئيس شركة ام تي سي القابضة للتنمية .

وقال الوزير إن المدرسة تستهدف خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، على أن تكون متاحة للجميع ، مشيرا إلى أنها أيضاً تُطبق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، حيث تعد مدرسة فتح الله واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولي من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية المستدامة.

وقال القبطان علاء فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة فتح الله، إن مؤسسة أسواق فتح الله وطنية، وبدأت عملها عام 1948، ومرت بثلاث ملاحل محورية عملت كركائز أساسية لبناء كيانها العريق، خلال مسيرتها التاريخية تجاه التنمية والتطوير ومواكبة المتغيرات السوقية.

ومن ناحيتها أكدت مارجريت سانشو، القائم باعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم رؤية مصر لتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات تلعب دوراً هاماً في المساهمة في أهداف التنمية الشاملة لمصر ودورها في إيجاد ودعم الحلول للمشاكل المحلية، والتكامل مع القطاع الخاص.

وأضافت “مارجريت” : مشاركتنا اليوم في افتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تُعد مشاركة مباشرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن تلك المشاركة تُمثل كيفية دعم الحكومة الأمريكية لمصر في طريقها لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما تطرقت “مارجريت” لمشاركتها مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، في الأسبوع الماضي، لافتة إلى إلتزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع قوى عاملة مصر، بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب، وكذلك تحسين جودة التعليم والتدريب الفني.

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني إلى أن مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من خمس مدارس تم إنشاؤها في بداية العام الدراسي الحالي، 2022 – 2023، طبقاً لاتفاقيه التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام.

واستهدف إنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، إسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا .

يذكر أن باب التقدم للعشر مدارس سيكون متاحاً للعام الدراسي الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف القادم.

وتعتبر المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى من نوعها في التعليم الفني التي تقدم تعليماً دولياً بدون مصروفات والتي بدأت العام الدراسي الحالي 2022- 2023 بخمس محافظات مصرية، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع و صيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).