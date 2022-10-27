وزير التعليم يعلن مبادرات تمويل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن حزمة من المبادرات والقرارات تتضمن تمويل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم المعلم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم مساء اليوم.

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروعات التمويلية للمعلمين

وخلال الاحتفالية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إطلاق عدة مبادرات وقرارات تقديرًا لدور المعلم في المجتمع ومنها: إطلاق مشروع “أنا المعلم” و”سند المعلم” وذلك بدءًا من الشهر المقبل.

تدشين منصة “أنا المعلم” بتمويل من البنك المركزي

وأشار الوزير إلى أن منصة “أنا المعلم” هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين، ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.

وكذلك تحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

وأوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة.

وذلك تقديرًا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر، كما يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا.

ويمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

ولفت الوزير إلى أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها:

التنمية المهنية المستدامة

إسهامات المعلم في برامج التطوير

مستويات الأداء للطلاب

تحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.

حجازي: خدمات مالية للمعلمين عبر مشروع “سند المعلم”

أما بالنسبة لمشروع “سند المعلم”، أوضح حجازي أنه يتضمن عدد من الخدمات.

وهي: خدمة “اقبض بدري”، وخدمة “عروض التقسيط”، وخدمة “أدفع فواتيرك”.

وأكد أن المشروع يهدف إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمات.

ونوه إلي أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة علي ترخيص من البنك المركزي المصري.

إطلاق وثيقة التنمية المهنية Teach for tomorrow لتدريب مليون معلم

كما أعلن الوزير عن إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow.

وذلك في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقى للمعلمين.

وكذلك تفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفت إلي أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعلمية بالدولة.

ويتضمن عقد دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة.

فضلا عن تشجيع المعلمين على التعليم المستمر، وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة.

إلى جانب وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت.

وكذلك تسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، إضافة إلى تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.

وأضاف الوزير” إنه تم البدء في هذا المشروع الاستراتيجي في شهر أبريل من عام 2022.

واستكمل أنه على الفور تم تدشين المنصة الرقمية وبدأ تصميم الدورات الخاصة بالصفوف الأولى وفي فترة وجيزة.

و تم تدريب ما يقرب من 200 ألف معلم من خلال المنصة .

وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل رياض الأطفال والصفوف العليا.

وأشار الوزير إلى أنه تم حتى الآن إتاحة التدريب لمليون معلم وتم الانتهاء من 874.106 دورة تدريبية”.

إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر لتولي قيادة وإدارة المدارس

وأعلن الوزير عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس.

وستبدأ المرحلة الأولى منها بــ 1000 معلم ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلي تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف .

وذلك وفقًا للقانون رقم (212) لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي.

وكذلك الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.والدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي.

كما حضر الاتفاقية الدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

والدكتور رأفت رضوان كبير استشاري شركة برايم للاستشارات، والدكتورة ملك زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية.

وعدد من قيادات التربية والتعليم والشخصيات العامة.