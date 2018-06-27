وزير التعليم يعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

مدبولى: المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل المال- خاصأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبلوأشار وزير التعليم وفق بيان مجلس الوزراء إلى أن الوزارة أتم

مدبولى: المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل المال- خاص





أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

وأشار وزير التعليم وفق بيان مجلس الوزراء إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تنفيذ هذه التجربة في مصر، خاصة أن المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل، والحكومة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة، التي تُعد عماد بناء المجتمعات