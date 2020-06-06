وزير التعليم يعلن غدًا إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البث المباشر للمؤتمر غدًا في الساعة الخامسة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه على فيسبوك، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا بخصوص إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البث المباشر للمؤتمر غدًا في الساعة الخامسة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.

واستكمل الوزير أنه سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء المؤتمر الصحفي.