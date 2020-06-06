لايف

وزير التعليم يعلن غدًا إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البث المباشر للمؤتمر غدًا في الساعة الخامسة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.
جهاد سالم 6:52 م, السبت, 6 يونيو 20 6:52 م, السبت, 6 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه على فيسبوك، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا بخصوص إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البث المباشر للمؤتمر غدًا في الساعة الخامسة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.

واستكمل الوزير أنه سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء المؤتمر الصحفي.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223767584242247&id=1373090814

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223767584242247&id=1373090814
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

وزير التعليم يؤكد إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها

جهاد سالم 10:21 م, الخميس, 4 يونيو 20

وزير التعليم : نقدر التخوفات من إجراء امتحانات «الثانوية العامة» وأتحنا التأجيل لمن يرغب

جهاد سالم 10:03 م, الخميس, 4 يونيو 20

وزير التعليم عن توفير أتوبيسات معقمة لنقل طلاب الثانوية العامة: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع»

جهاد سالم 12:15 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

وزير التعليم: نسبة كبيرة من هاشتاج امتحانات الثانوية العامة حسابات وهمية

جهاد سالم 12:45 ص, الأثنين, 1 يونيو 20

وزير التعليم يؤكد إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها

جهاد سالم 9:48 م, الأحد, 31 مايو 20

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين «STEM»

جهاد سالم 1:16 م, الأربعاء, 20 مايو 20