وزير التعليم يعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم الأحد المقبل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع ٣٠ ألف معلم مساعد يوم الأحد الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا.

وأشار شوقي -من خلال تصريح له على صفحته بالفيس بوك- إلى حضور د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدعوة منه لمتابعة المؤتمر الصحفي.

تصريحات الشيخ السابقة

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة.

وأوضح صالح الشيخ في تصريحات له، أن التقديم في مسابقة المعلمين سيكون اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى انه من المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وعن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الشيخ سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الاجراءات التحضيرية للمسابقة.

وِأشاد بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط شغل الوظائف الحكومية التي تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بالقانون.

نصت المادة 12 من القانون على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً”.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

نصت المادة 13 من القانون على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين”.

شروط التعيين في المسابقة:

أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

قرارات الرئيس السيسي في 2022

وجه الرئيس السيسي ، في اجتماعه أمس مع وزير المالية بما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.