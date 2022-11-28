وزير التعليم يعلن تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ودرجات المواد

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن امتحانات الثانوية العامة ستشمل أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85%، والمقالية بنسبة 15%.

وفند الوزير تفاصيل أسئلة امتحان اللغة العربية وتشمل أسئلة الاختيار من متعدد نسبة 85%، وتضم 56 سؤالا منها 44 سؤالا بدرجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين ويصل مجموع درجات الأسئلة المقالية إلى 68 درجة.

كما سيشمل الامتحانات أسئلة مقالية بنسبة 15% وتضم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال بـ6 درجات وبذلك تصل إجمالي درجات الأسئلة المقالية إلى 12 درجة.

أما امتحان اللغة الأجنبية الأولي “الانجليزية، الفرنسية ،الألمانية”، فسيضم 37 سؤال اختيار من متعدد منها 32 سؤالا بدرجة واحدة، و5 أسئلة بدرجتين لكل سؤال.

ويضم الامتحان سؤالين مقالي لكل سؤال درجتين، وذلك للقصة المقررة.

كما يضم سؤالا للتعبير بواقع 4 درجات، يكتب الطالب خلالها مقالا أو بريدا إلكترونيا يتراوح بين 150 إلى 200 كلمة.

أما امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية” فيضم 31 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي.

واستكمل الوزير أن أسئلة الاختيار من متعدد منها 28 سؤالا بدرجة واحدة و3 أسئلة بدرجتين.

وتصل درجات الاسئلة المقالية 3 درجات.

ونوه الوزير بأن الطالب سيكتب بين 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب.

وفيما يتعلق بامتحان المواد العلمية “الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا وعلوم البيئة”، فيضم الامتحان 46 سؤال اختيار من متعدد منهم 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، ويضم الامتحان 4 أسئلة مقالية بدرجتين.

وفيما يتعلق بالمواد الأدبية “التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة” فتشمل الامتحانات 46 سؤال اختيار من متعدد، منها 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وفيما يتعلق بامتحانات الرياضيات “البحتة، والتطبيقية “، فتضم 18 سؤال اختيار من متعدد، منها 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين، وكذلك سؤالين مقاليين، منهما سؤال بدرجتين والآخر 3 درجات.