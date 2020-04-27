وزير التعليم يعلن الفترات الزمنية للمحافظات لأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحته علي الفيس بوك ، الفترات الزمنية المحددة لأداء امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي في كل محافظة.

وتنقسم المحافظات إلي مجموعتين، تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً.

ويمكن للطالب أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وتضم المجموعة الاولي والتي تؤدي الامتحانات ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً، محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، وجنوب سيناء.

وتضم المجموعة الثانية إلي تؤدي الامتحانات غي الفترة من ١٢ ظهرا إلي ٣ عصرا، محافظات الشرقية، الدقهلية ،القليوبية ،الغربية ، المنوفية ، البحيرة ،المنيا ، سوهاج ، بني سويف ، الأقصر ، السويس ، البحر الأحمر ، ومطروح

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

و يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.