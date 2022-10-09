وزير التعليم يعزي أسرة الطالبة بسملة ويؤكد: لن نقبل أي تجاوزات

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التعليم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة “بسملة أسامة” بالمدرسة الابتدائية بطرانيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، والتي وافتها المنية اليوم بمستشفى طوارئ المنصورة .

ودعا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

جدير بالذكر أن الطالبة بسملة تعرض للضرب من مدرسها علي خلفية خطأها في الإملاء ماتسبب في إصابتها ونقلها إلي المستشفي قبل أن تتوفى.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تفرض إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

وشدد على أن الوزارة لن تقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسئول ينتمى للوزارة.

وشدد على أن أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة.

ووجه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة.

كما وجه الوزير أيضًا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالبة.