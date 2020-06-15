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وزير التعليم يعرض نموذجا لكارت «تفاصيل الأداء» لطلاب أولى وثانية ثانوى

يشمل مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع
جهاد سالم 10:13 ص, الأثنين, 15 يونيو 20 10:13 ص, الأثنين, 15 يونيو 20

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عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه على الفيس بوك، عدة نماذج، لتقرير كارت تفاصيل الأداء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتضمن نموذج كارت تفاصيل الأداء ، ١٢ صفحة تشرح أداء كل طالب في كل مادة على حدة.

وأعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، “كارت تفاصيل الأداء”.

ويقدم كارت تفاصيل الأداء للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو ٢٠٢٠، يشمل مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة.

 وبذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد.

ويهدف كارت تفاصيل الأداء الي مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

و اتاحت الوزارة تحميل كارت تفاصيل الأداء من خلال الرابط التالي :https://thaneduone.emis.gov.eg

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بقلم جهاد سالم

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