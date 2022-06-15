وزير التعليم يعرض التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية العامة على مديري المديريات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مديري المديريات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس؛ لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية 2021/ 2022.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو الحالي.

وحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا (الشعبتين العلمية والأدبية).

وسيؤدي الطلاب الامتحانات داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات”.

اجتماع وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

وشدد شوقي بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار شوقي، إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

وطالب الوزير المراقبين بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب.

وشدد علي مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان.

وأشار حجازي، إلى أن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.

وأكد حجازي على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت).

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف.

وكذلك التأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت الوزارة أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات.

وواصلت الوزارة أنه فى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك.

على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

استخدام العصا الإلكترونية في الامتحانات

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: