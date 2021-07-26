وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2021

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2021/2020.

وبلغت نسبة النجاح في دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع لعام 2020-2021 بلغت 90.2%.

واشارت وزارة التربية والتعليم إلي أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ 1038 طالب، حضر منهم الامتحان 1028 طالب.

واستكملت التعليم إن عدد الناجحين من طلاب الثانوية الفنية من الصم وضعاف السمع بلغ، 937 طالب.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم اضافة نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع إلي التنسيق الإلكتروني بالجامعات هذا العام للمرة الأولى.