وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بنسبة نجاح 68.36%

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، بنسبة نجاح 68.36%.

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى واستكمال العملية التعليمية وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية.

ونوه الوزير إلى انخفاض تسرب الطلاب من التعليم الفنى المنتظم للدراسة بنظام العمال.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

وأشاد الدكتور طارق شوقي، بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تطبقها الوزارة منذ عام 2018.

والتي ظهرت إحدى نتائجها هذا العام فى امتحان الدبلومات الفنية 2022 – لأول مرة.

حيث شارك 1100 مقيم من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب ممن استكملوا دراسة البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل والبالغ عددهم 21298 طالبا وطالبة، لمدة ثلاث سنوات منذ العام الدراسي 2019-2020.

وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من إمكانيات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line.

وذلك من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعة يوميا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات.

وكذلك إنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح الدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية.

بالإضافة إلي صفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.

وزير التعليم بشيد بالالتزام في امتحانات الدبلومات الفنية 2022

كما أشاد الدكتور الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022 .

والتي تقدم لها ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 215 ألف معلم ، فى 3080 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن نتيجة الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة.

وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات ، 5 سنوات).

وكذلك وجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).

نسب نجاح الدبلومات الفنية طبقا لأسلوب الدراسة

وأعلن مجاهد، أن أهم سمات النتيجة كالآتى:

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر 662036 طالبا ( 4 شهادات ) بنسبة نجاح 69.35% بانخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 18792 طالبا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44% عن العام السابق

نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالبا – ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36% (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1312 طالبا– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73%.

نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضر عدد 67156 طالبا – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11% عن العام السابق.

طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46% بانخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.

27.31% من طلاب التعليم الفني في الدور الثاني ورسوب 4.3%

وأعلن نائب الوزير للتعليم الفنى أن إجمالى الحضور 789351 طالبا، وإجمالى الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36%)، وإجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالبا بنسبة (27.31%).

أما إجمالى الباقين للإعادة 34204 طالبا بنسبة (4.33%).

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب) .

وذلك من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.

ووعد نائب الوزير الطلاب بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة، كما يتم في كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.