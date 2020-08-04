وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة.. و39 طالبا أوائل على مستوى الجمهورية

اعتمد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2019/2020.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الطلاب الأوائل بلغ 39 طالبا، استحوذت المدارس الحكومية على 30 طالبا.

وبلغ عدد الطلاب الأوائل بالمدارس الرسمية لغات 3 طلاب والمدارس الخاصة بمصر لغات طالب واحد ، والمدارس الخاصة لغات 5 طلاب.

وأشار الوزير إلي أن عدد الطلاب الأوائل لشعبة علمي رياضيات بلغ 13 منهم 11 بنين و2 بنات، وبلغ أوائل شعبة علمي علوم 12 طالبا منهم 7 بنين و5 بنات.

وبلغ أوائل الشعبة الأدبية 14 طالبا منهم 3 بنين و11 بنات.

وخصصت وزارة التعليم رابط عبر موقعها الإلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال https://g12.emis.gov.eg/

ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم، في كافة المحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إلي إنه سيتم في تمام العاشرة والنصف، اعتماد نتيجة الثانوية العامة، ومن ثم مكالمة الطلاب الأوائل وتهنئتهم، على أن تتاح النتيجة اعتبارا من الثانية عشر ظهرا.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2019 – 2020 ، نحو 676.4 ألف طالب ، منهم 291.2 لشعبة علمي علوم، و107 شعبة علمي رياضيات، إضافة إلي 262.5 بالشعبة الأدبية.

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة فإن نسبة النجاح أعلى من العام الماضي، وتجاوزت 78%.

كما تصدرت الفتيات قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية وتصدرت شعبة علمي علوم الأوائل أيضا.

