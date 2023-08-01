وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022/ 2023 

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لمدة أسبوعين، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة، بعد تسديد الرسوم المقرَّرة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من موقع الوزارة، وسيتسلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.