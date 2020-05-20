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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020
جهاد سالم 10:11 م, الأربعاء, 20 مايو 20 10:11 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020.

وتبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27 يونيو ، و في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة في نفس الأيام ، و عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس.

وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وامتحانات الثانوية العامة.

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بقلم جهاد سالم

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