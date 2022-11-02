وزير التعليم يعتمد إجراءات وشروط امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2022-2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي 2022-2023، والتي من المقرر أن يتم عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب، خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير. وتُعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.

إجراءات وشروط امتحانات “أبناؤنا في الخارج”

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام “أبناؤنا في الخارج”، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًّا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لـ”أبناؤنا فى الخارج”.

وذلك وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1، وذلك للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، وكذلك اللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج” هى خدمة مقدَّمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، وتنفرد بها مصر عن جميع دول العالم.

ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته إلى أرض الوطن فى أي وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وناشدت الوزارة جميع أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على إجراءات وشروط التقدم لأنها تتضمن الرد على جميع الاستفسارات التى قد يحتاج إليها.