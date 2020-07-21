وزير التعليم يطلب مهلة حتى أول سبتمبر للإعلان عن شكل العام الدراسي الجديد

ما تم تداوله مؤخرا من ملامح للعام الجديدة بخصوص الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي ، وعدد أيام الدراسة في المراحل المختلفة ، مازالت مجرد أفكار

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خطة العام الدراسي 2020-2021 ، في ظل وباء كورونا.

وأضاف الوزير إلى أن ما تم تداوله مؤخرا من ملامح للعام الجديدة بخصوص الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي ، وعدد أيام الدراسة في المراحل المختلفة ، مازالت مجرد أفكار ، وليست قرارات أو والقول الفصل.

ونوه الوزير إلى إيجابيات استخدام التعليم المدمج، كحل مستقبلي بمشكلات الكثافات وغيرها، مؤكدا أن تفاصيل تطبيق ذلك شديدة التعقيد مع ارتفاع عدد طلاب التعليم و البالغ ٢٢ مليون طالب.

وأكد شوقي أن الوزارة تدرس كل التفاصيل، من أجل الخروج بأفضل طريقة لشكل العام الجديد.

وطالب الوزير بمهلة حتي الأسبوع الأول من سبتمبر القادم ، للإعلان عن كافة التفاصيل المرتبطة بشكل العام الدراسي الجديد، وذلك لتتمكن الوزارة من وضع التصور دون استنزاف طاقات.

ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية Webex meeting ، إنه سيتم ايضا خلال سبتمبر، حسم ملف مصروفات المدارس الخاصة.

وأشار الوزير إلي أنه حتى الآن ، القرار الحاكم أنه للزيادة في المصروفات عن 7٪، طبقا لنسب الزيادة المعتمدة سابقا، وأن أي زيادات عن ذلك تتم بناء على طلب استثنائي من المدرسة ويتم دراسات بشكل مفصل.