وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية لعام 2023-2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (23) بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.

وذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي – لغات – مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد الكتاب الدوري أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس.

وذلك وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و (422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.