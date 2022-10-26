وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن الاستعداد للشتاء بالمدارس والمنشآت التعليمية

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن الاستعداد للشتاء بالمدارس والمنشآت التعليمية، وذلك إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأكد الكتاب الدوري اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والمنشآت التعليمية، وكذلك سعي الوزارة الدائم نحو اتخاذ كل الإجراءات التأمينية ضد أي مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.

ولفت الكتاب الدوري إلى أنه بمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، ونظرًا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، فقد وجهت الوزارة بالتنبيه على مديري المديريات باتخاذ اللازم فيما يلي:

التنسيق مع السيد المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته.

تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

والتنسيق مع المحافظ في حال إعلان حالة الطؤاري بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية.

التنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس؛ لتسهيل حركة المشاة والمرور.

وكذلك التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة؛ للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشأت التعليمية، والمدارس.