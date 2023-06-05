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وزير التعليم يصدر كتابًا بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية المقررة

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وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة

وزير التعليم يصدر كتابًا بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية المقررة
عمر سالم

عمر سالم

4:17 م, الأثنين, 5 يونيو 23

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (23) بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي – لغات – مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

جريدة المال

وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة  2014 و (422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

عمر سالم

عمر سالم

4:17 م, الأثنين, 5 يونيو 23