وزير التعليم يصدر قرارين وزاريين بمنح 217.3 ألف معلم شهادات الصلاحية اللازمة للترقي

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارين وزاريين بمنح 217 ألف و380 معلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

ويحمل القرار الوزاري الأول رقم (55) لسنة 2023، بمنح 139 ألف و386 معلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1.

ويشمل القرار أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف لإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

كما أصدر الوزير، قرارًا وزاريًا رقم (56) لسنة 2023، بمنح 77 ألف و994 معلم ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

ويشمل القرار أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين

وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022/1/1.

ونص القرار على أن يصدر المحافظون- كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف.

وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل- إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.