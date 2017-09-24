وزير التعليم يشيد بتجربة بورسعيد فى ربط التعليم بسوق العمل

بورسعيد - أمانى العزازى: حرص الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، على تفقد التجارب الناجحة فى ربط التعليم الفنى ببيئة العمل.وقام الوزير بزيارة مصنع ضفائر السيارات، ومصنع اللوتس للملابس الجاهزة، وهما من المصانع التى تدرب طلاب وطالبات التعليم الف



بورسعيد – أمانى العزازى:

حرص الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، على تفقد التجارب الناجحة فى ربط التعليم الفنى ببيئة العمل.

وقام الوزير بزيارة مصنع ضفائر السيارات، ومصنع اللوتس للملابس الجاهزة، وهما من المصانع التى تدرب طلاب وطالبات التعليم الفنى أثناء فترة الدراسة، والتقى مع القيادات التعليمية بديوان عام المحافظة للاطلاع على مشاكلهم ومطالبهم .

كما تفقد وزير التربية والتعليم، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، عدد من الفصول الدراسية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، يرافقهم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب.

كان اللواء عادل الغضبان قد استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمكتبه بديوان عام المحافظة،اليوم، فى أول يوم دراسي، أعقب ذلك افتتاح المبنى الجديد بمدرسة القناة الإعدادية بنات، والذى بلغت تكلفته 3 ملايين جنيه، ويتكون من 5 طوابق، والتقى بالطالبات فى حوار طويل حول المناهج الدراسية، ومدى الاستفادة من طرق التعليم المختلفة، وأبدى الوزير اعجابه بمستوى البنات التعليمى والعملية التنظيمية .

