وزير التعليم يشهد احتفال تخريج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى 2023/2022 بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، واللواء محمد سامى رئيس صندوق دعم المشروعات التعليمية، المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.

وقال حجازي: “إن ما شاهده اليوم من أداء الطلاب يعكس دور الوزارة في التأكيد على بناء الشخصية والتعلم وليس فقط جمع الدرجات، وقد حققت مدارس النيل هذا الهدف”، مشيرًا إلى أننا نعد أبناءنا للمستقبل بامتلاك المهارات الحياتية من مواهب وبناء شخصية وتحمل مسئولية، مضيفا أن هذا النموذج التعليمي يحقق رؤية مصر 2030 بتخريج دفعات من الطلاب قادين على التنافسية.

وأعرب عن سعادته بهذه المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في أعدادها، كما أن القيادة السياسية تشجع هذا النوع من التعليم الذي يحقق نواتج تعلم ونمو وقدرات ذهنية ومهارات متميزة، والذي يجعلنا نفتخر بهذه النوعية من التعليم

وأشار الدكتور حجازي إلى أن مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها، وهذا يعد من أحد التحديات الهامة، وتمنح شهادة مصرية دولية يجب أن نروج لها داخل وخارج مصر، موضحًا أن الوزارة لديها الآن 14 مدرسة وتسعى للتوسع في هذه المدارس.

وتابع الوزير: “نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم”.

واختتم حجازي كلمته بالشكر لجميع القائمين على منظومة مدارس النيل الدولية، موجها الشكر للطلاب ووحدة النيل، وشركة مصر التعليمية، وجميع القائمين على هذا المنتج المتميز الذى نعتز به ، وثمن الوزير رؤيتهم الصداقة فى هذا الاطار وحرصهم الحقيقى على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب فى تلك المدارس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل الشركاء فى نجاح هذه المنظومة.

كما حث الوزير الطلاب بأن يدرسوا ما يحبونه، وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على دراسة ما يفضلوه حتى يتحقق التميز والإبداع والقدرة على التنافسية.

ومن جانبه، قال العميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس شركة مصر للإدارة التعليمية “إننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة السابعة من أبنائنا طلاب وطالبات مدارس النيل المصرية الدولية والتى تُعَد فخرا لكل المصرين.

واشار إلى أن تلك المدارس بدأت منذ عام 2010 برعاية مباشرة من القيادات السياسية والحكومية على مر السنوات إيمانا بأن هذه المدارس تقدم نظاما تعليميا دوليا متكاملا يؤهل الطالب لسوق العمل، ويثقل مهاراته ويحفز ملكاته الفكرية على البحث والاستقراء والتعلم الذاتي.

وأوضح، أنه توالى بعد ذلك إنشاء تلك النوعية من المدارس التى تطبق نظام شهادة النيل المصرية الدولية لنفخر اليوم بأننا قد بلغ عددها 14 مدرسة منتشرة فى مصر تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ممثلة في وحدة شهادة النيل الدولية والتي تتولى تدريب الكوادر التعليمية في تلك المدارس وتمدهم بالمناهج وبكل عناصر النظام التعليمي، وتقوم بمتابعة الاداء ورفعِه وكذلك إمداد المدارس بالاختبارات على اختلاف أشكالهِا.

وتضمن الحفل فيديو وثائقى لمراحل تطور مشروع مدارس النيل، بالإضافة إلى فقرات فنية، فقرة غنائية وطنية قدمها عدد من الطلاب، وعرض باليه، وعزف بيانو، كما تضمن الحفل كلمة لخريجي دفعة ٢٠٢٣، وكلمة لخريجي الدفعات السابقة، ومراسم تسليم الوشاح، وتسليم شهادات التخرج للطلاب، كما تم تسليم درع مدارس النيل المصرية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.