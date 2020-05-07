وزير التعليم يشرح في رسالة صوتية طرق تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة صوتية عبر حسابه على الفيس بوك، أن الوزارة تفضل تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل إلكترونيا عبر منصة EDMODO.

وقال الوزير إن تفضيل التسليم الإلكتروني لعدة أسباب إتاحة الفرصة للطلاب للتعامل مع منصة إيدمو والتي سيتم استخدامها فيما بعد، فضلا عن كونها الطريقة الأكثر أمنا للطلاب والمعلمين والإداريين ولمنع التكدس.

وأوضح الوزير أنه في حالة تسليم المشروع إلكترونيا، فإنه من الممكن كتابة المشروع بخط اليد، وتحويله لملف Pdf، عبر تصوير بالموبايل أو بأي طريقة أخري، فيما يكون تحويله لملف pdf, أكثر سهولة حال ما تمت كتابة المشروع عبر ملف Word.

وقال الوزير إن ظهور المشروع على شاشة المشروع البحثي 2019/2020، ضمان إن المشروع تم تسليمه.

واستكمل الوزير انه في حالة عمل المشروع ورقيا، ينصح بعمل نسخة pdf، خاصة لطلاب المرحلة الإعدادية ويتم تسليمه للمدرسة في المواعيد المعلنة، لكل فصل دراسي.

ونصح الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في حالة التقدم بالمشروع البحثي ورقيا في المدرسة ، وذلك لسلامة الطلاب والمعلمين.