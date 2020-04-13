وزير التعليم يشرح طريقة الدخول على منصة Edmodo التعليمية (فيديو)

ولفت الوزير إلى أنه تم إنجاز المنصة خلال ١٠ أيام عمل ، وأنه سيتم وضع حلول باشكال متنوعة خلال فصل الخريف لمن لا يمتلكون طريقة للوصول للإنترنت والدخول على المنصة.

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى رسالة مصورة ، عبر حسابه على فيسبوك طريقة الدخول على منصة Edmodo التعليمة.

وشرح الوزير، كيفية إنشاء حساب جديد على المنصة التعليمية، لافتا إلى أن المنصة ستكون جزءا أساسيا من العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة وليس وقت أزمة كورونا فقط.

ولفت الوزير إلى أنه تم إنجاز المنصة خلال ١٠ أيام عمل ، وأنه سيتم وضع حلول باشكال متنوعة خلال فصل الخريف لمن لا يمتلكون طريقة للوصول للإنترنت والدخول على المنصة.

وأكد الوزير أن منصة Edmodo، منصة مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.

ولفت الوزير إلي أن المنصة تتيح للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور إنشاء حسابات خاصة بهم.

وكشف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعاونت مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج office لما يقرب من 20 مليون طالب بدون مقابل مادي على منصة Edmodo، وذلك لدعم المنظومة التعليمية الجديدة وتشجيع الطلاب على التعامل مع البرمجيات الرقمية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنه حتى الآن سجل ما يقرب من 981 ألفًا و716 معلمًا على المنصة، فضلاً عن تسجيل 5 ملايين و438 ألفًا و351 طالبا على المنصة.

واستكمل أنه تم إنشاء ما يقرب من مليون و358 ألفًا و750 فصل افتراضى ، وتفاعل أكثر من 417 ألفًا و788 ولي أمر على المنصة مع أبنائهم.

وأكد الوزير أن جميع هذه الأرقام ستزيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال تسجيل جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المنصة.

وتطرق الوزير إلي الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك الاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.

وسرد الوزير 6 إجراءات تم اتخاذها عقب قرار تعليق الدراسة وهى:

قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكل المراحل التعليمية (عام، فني).

استحداث المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة

الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

إنشاء منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg).

الإعلان عن القنوات التعليمية على التليفزيون المصري.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

واشار الوزير إلي أن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة”.

ووجه طارق شوقى عدة رسائل لطلاب سنوات النقل، قائلاً: “يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه.

وقال إن الوزارة عملت على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها”.

ولفت إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.

كما وجه رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إنه سيتم إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية ، في مواعيدها المعلنة.

جدير بالذكر إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوى فى الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

كما وجه الوزير رسالة للمعلمين تؤكد أهمية دورهم خلال الفترة المقبلة في التواصل مع الطلاب ومتابعة عملية التعلم.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة العديد من الفيديوهات الخاصة بشرح طرق التفاعل والتعامل مع منصة التواصل edmodo ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمكتبة الرقمية.