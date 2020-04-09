وزير التعليم يشرح المشروع البحثي لصفوف النقل وينبه أولياء الأمور «لا تدفعوا مليمًا»

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لشرح كيفية إعداد المشروع البحثي لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي. وأوضح الوزير خلال الفيديو إن المشاريع البحثية المطلوبة من المرحلة الابتدائية في 4 محاور هي السياحة،…

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لشرح كيفية إعداد المشروع البحثي لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي.

وأوضح الوزير خلال الفيديو إن المشاريع البحثية المطلوبة من المرحلة الابتدائية في 4 محاور هي السياحة، الطاقة، الصحة والمياه.

أما مشروعات المرحلة الإعدادية ففي موضوعات البيئة، والزيادة السكانية، والأمن الغذائي، وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية.

وأشار شوقي إلي أن كل موضوع بحثي يتم وفق نموذج محدد، والمتوافر على موقع الوزارة، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنصة إيدمودو.

ونوه الوزير إلي أن تسليم المشروع سيكون قبل 15 مايو، على أن يتم التسليم مباشرة من خلال منصة إيدمودو التعليمية.

واستكمل أنه على الطلاب اللذي سيعدون مشروعات ورقيا، تسليمه إلي المدرسة في صورة إلكترونية على فلاشة.

وشدد الوزير على أهمية عمل الطلاب للأبحاث بأنفسهم، مطالبًا أولياء الأمور بعدم دفع مليما واحدا في المشروع البحثي.

وقال الوزير إنه سيتم رفض المشروعات المنقولة أو نفذه شخص اكبر سننا، او متطابق، وسيدخل الطالب امتحان دور ثاني تقليدي سبتمبر المقبل.

وأكد الوزير أن الدولة استثمرت أموالا ضخمة بهدف القضاء على ظواهر الغش والنقل والدفع، وتعليم الطلاب طريقة جديدة أكثر إفادة في الحياة.