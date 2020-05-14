وزير التعليم يرد على مطالبة المدارس الخاصة بتسليم نسخة ورقية من المشروعات البحثية

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبة بعض المدارس الخاصة الطلاب بتقديم نسخة من المشروعات البحثية إلتي تم تقديمها إلكترونيا، بصورة ورقية.

وقال الوزير إن موضوع التسليم الإلكتروني لا زال جديدا، كما أن ثقافة الورق لم تنته بعد، وأن مطالبات تلك المدارس في إطار التأمين.

ولفت الوزير خلال مداخلة تليفونية على قناة إكسترا نيوز، إلى أن القاعدة هي التسليم بطريقة واحدة إما إلكترونيا أو ورقيا، لكن ليس هناك أي مانع من مطالبة المدارس الخاصة تسليم المشروعات ورقيا.

وأشار الوزير إلي أنه في حالة الشك في أن هناك أهدافا أخري وراء مطالبات المدارس الخاصة تسليم نسخة من المشروعات البحثية الإلكترونية، بصورة ورقية، فإن الوزارة ستتدخل فورا.

وأوضح الوزير إن منصة EDMODO التعليمية تختص في الأساس بالمدارس الحكومية البالغ عددها 55 ألف مدرسة، وأن المدارس الخاصة غير مجبرة على استخدام تلك المنصة.